Yunak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Yunak, Akşehir karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Yunak istikametine seyir halinde olan 42 U 6377 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada araç sürücüsü Mustafa G. ve yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA