Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci
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Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci

26.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:06

Son dakika haberler... Yüksekovalı çocukların kar sevinci Kalınlığı 10 santimetreyi bulan kara en çocuk çocuklar sevindi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kalınlığı 10 santimetreyi bulan kara en çok çocuklar sevindi.

Yüksekovalı çocukların kar sevinci

Kalınlığı 10 santimetreyi bulan kara en çocuk çocuklar sevindi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kalınlığı 10 santimetreyi bulan kara en çok çocuklar sevindi.

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Yüksekova'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İpekyolu ve Cengiz Topel Caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken; Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise okulların tatil olmasını fırsat bilerek doyasıya eğlendi.

Öte yandan, yetkililer yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci
Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci
Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci
Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci
Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci
Son dakika haber! Yüksekovalı çocukların kar sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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