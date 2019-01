Ytb Burs Programlarını Bulgaristan'da Tanıttı

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 'Türkiye Bursları' programını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tanıttı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye'de dünyanın 160 ülkesinden 17 bin 500 uluslararası öğrenci Türkiye devletinin desteğiyle burslu olarak öğrenim görüyor" dedi.

YTB, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde Sofya'da 2019 yılı burs programını tanıttı. Sofya'da Merkezi Ordu Evinde düzenlenen tanıtım programına YTB Başkanı Abdullah Eren, Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustaha Aliş, Sofya Eğitim Müfettişliği ve Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra, burslu programlarla Türkiye'de eğitim gören gençler de katıldı. Sofya'da Türk aydınlarının, kültür ve eğitim çevrelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, YTB'nin çalışmalarına büyük ilgi gösterildi. 2012 yılından bu yana 'Türkiye Bursları' programı kapsamında Bulgaristan'dan her kesimden 258 öğrenci burs aldı. Bu adayların çoğalması ve sayının yükselmesi amacıyla ilk defa tanıtım programları gerçekleşti.

'SOYDAŞLARIMIZI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

YTB Başkanı Abdullah Eren, programın 2011 yılından itibaren YTB tarafından organize edildiğini ifade ederek, "Şu an Türkiye'de dünyanın 160 ülkesinden 17 bin 500 uluslararası öğrenci Türkiye devletinin desteğiyle burslu olarak öğrenim görmektedir. Soydaşlarımızı çok önemsiyoruz. Bu burslar soydaşlarımıza eşit bir şekilde dağıtılıyor. Fakat bu bütün Bulgaristan vatandaşlarına açık bir program. Dolayısıyla sadece soydaşları değil, dünyanın hemen hemen her ülkesinden, her milletten öğrenciye akademik başarısına ve farklı kriterlere göre, yaş limiti gibi, onlara da bakarak burs programı sunuyoruz. Biz Bulgaristan vatandaşlarını, soydaşlarımızı da tabi bu programa başvurmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de ilahiyat eğitimi alan Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, öğrencilerin eğitimin yanında Türkiye'nin terbiyesini de aldığını belirterek, "Türkiye'de eğitim görmeseydim, kendimi okumuş sanmazdım. Türkiye'de eğitim görmek en yüksek düzeyde eğitim görmek demektir. Bunun yanında okumakla, Türkiye terbiyesini almak, Türkiye'deki kültürü öğrenmek buradaki kültürü sağlamlaştımak ve yaşatmak için yardım etmektedir" dedi.

Türkiye burslarından yararlanan Bulgar vatandaşı İvana Peykovska, 2014 yılında burslu eğitim için başvurduğunu ve yüksek lisans bursunu kazanarak Eskişehir Anadolu Ünversitesi Sosyal İşler Fakültesinde Uluslararası İşletmecilik programını 2018'de başarıyla tamamladığını söyledi. Türkiye'deki eğitimini hayatının şansı, tecrübe kazanmak adına kendisine verilen en büyük ödül olarak nitelendiren İvana, "Eğer eğitime önem veriyorsanız Türkiye'yi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Türkiye'de eğitim gerçekten çok iyi bir seviyede. Hocalar çok yüksek seviyede baaşrılı insanlar ve gerçekten öğrenecek çok şeyler var onlardan" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Hasan Ulusoy da daha fazla öğrencinin programlara aktarılması istekdiklerini belirterek, "Amacımız bütün Bulgaristan vatandaşlarına kökenleri ne olursa olsun, bu imkanları anlatabilmek. Tabi ki burada en çok faydayı görenler soydaşlarımız. Çünkü soydaşlarımız Türkiye'yi daha yakından tanıyorlar, daha fazla okumak istiyorlar. Biz de onları üniversitelerde eğiterek, yapmak istediğimiz Bulgaristan'a geldiklerinde Türkiye'yi tanıyan kişiler olarak Türkiye'nin yatırımlarında ve diğer iş alanlarında işbirliğini güçlendirmelerini istiyoruz" dedi. - Sofyabulgaristan

Kaynak: DHA