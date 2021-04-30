Yozgat'ta "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Kültür Sanat

Yozgat'ta "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve "Veresiye Defteri" anlamına gelen "Zimem Defteri" uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.

Yozgat'ta "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor

YOZGAT - Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve "Veresiye Defteri" anlamına gelen "Zimem Defteri" uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.

Yozgat Valiliğinin hayata geçirdiği uygulama ile mahallelerdeki bakkallara ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçları, hayırsever vatandaşlar tarafından kapatılıyor.

Yozgat'ta bir grup hayırsever genç, kendi aralarında topladığı paralarla Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde bulunan bir bakkalda yaklaşık 20 hanenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 4 bin 500 liraya satın alarak tüm borçları ödedi.

Mehmet Hulusi Mahallesi'nde bakkal işleten Osman Şimşek, "Pandemi dolayısıyla vatandaşın durumu çok iyi değildi. Hayırseverlerin katkılarıyla veresiye defterini 4 bin 500 liraya verdim. Normalde 5 bin liraydı, 500 lirada bizden olsun dedik ve defteri hayırseverlere verdik. Yaklaşık 20 kişinin borcu ödenmiş oldu" dedi.

Lübeyne Nurdoğan ise Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu uygulamaya arkadaşlarıyla birlikte katıldıklarını anlatarak mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın aldıklarını söyledi.

Yozgat'ta 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Yozgat'ta 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Yozgat'ta 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
Yozgat'ta 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ersin Tatar Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Meral Kaplan Merve Dizdar
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yozgat'ta "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 04:23:22. #1.14#

title