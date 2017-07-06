Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mehmet Yüksel (55) yönetimindeki 06 NDL 33 plakalı kamyonet, Ankara -Sivas Karayolu Dişli köyü hızlı tren köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Fatma Yüksel (53), olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.