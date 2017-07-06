Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Mehmet Yüksel (55) yönetimindeki 06 NDL 33 plakalı kamyonet, Ankara -Sivas Karayolu Dişli köyü hızlı tren köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Fatma Yüksel (53), olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.