Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
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Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile jandarma ve emniyet personeli, şehit aileleriyle birlikte Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
24.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:58

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile jandarma ve emniyet personeli, şehit aileleriyle birlikte Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

Programda, şehitlerin kabirleri tek tek ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Şehit babası Ahmet Şahin, Ramazan Bayramı'nda oğlunu ziyarete geldiğini söyledi.

Yeşilyurt ve Esertürk'e teşekkür eden Şahin, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah polis ve askerimize güç kuvvet versin." dedi.

Şehit kardeşi Mehmet Şahin de bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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