İSTANBUL ( AA ) - Başakşehir'de maganda kurşunu sonucu ölüm ve yaralanma gibi olayların önüne geçilmesi amacıyla "Yorgun Mermiye Hayır" projesi başlatıldı.

Ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp hızını kaybederek yere düşen mermiye, "yorgun mermi" deniliyor.

Eğlence ve düğünler gibi topluma açık alanlarda havaya açılan ateşin ardından, buradan uzak noktalara düşen mermiler ölümlere ve yaralanmalara yol açabiliyor.

Bunun önüne geçmek üzere Başakşehir'de hayata geçirilen "Yorgun Mermiye Hayır" projesi, ilçedeki bir poligonda eğitim verilerek başlatıldı.

Poligon yetkilisi Mehmet Yaşar, "yorgun mermi" sonucu ölüm ve yaralanmaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, vatandaşların açık alanlarda değil güvenlik önlemleri alınmış poligonlarda uzmanlar denetiminde atış yapabileceklerini söyledi.

Atış ve güvenlik uzmanı Feridun Temel de açık alanlarda rastgele ateş açmanın risklerine değinerek, bunun önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirdi.