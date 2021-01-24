Yılkı atları ve yaban hayvanları için Munzur Dağı'na yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yılkı atları ve yaban hayvanları için Munzur Dağı'na yem bırakıldı

24.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:54
Yılkı atları ve yaban hayvanları için Munzur Dağı'na yem bırakıldı

Erzincan'da kar kalınlığının bir metreye aştığı Munzur Dağı'ndaki yılkı atları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Erzincan'da kar kalınlığının bir metreye aştığı Munzur Dağı'ndaki yılkı atları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Tarım Müdürü Murat Çelebioğlu, İlçe SYDV Müdürü Bedri Gün ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bölgede etkili olan yoğun kar ve buzlanmanın yaban hayatında oluşturduğu tehdidi azaltmak amacıyla, ormanlık bölgede belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ali Şansalan Josef De Souza Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılkı atları ve yaban hayvanları için Munzur Dağı'na yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 13:55:56. #1.16#
title