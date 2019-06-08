Yıldırım ile İmamoğlu'nun tartışma program için moderatör önerisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında tartışma programı yapılması teklifine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın da olumlu yanıt vermesi sonrası programı kimin yöneteceği ve nerede yapılacağı gibi detaylar konuşulmaya başlandı.

İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun yenilenen İstanbul seçimleri öncesi canlı yayında tartışma çağrısına yanıt veren Binali Yıldırım, "Bununla ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle