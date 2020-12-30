Yılbaşı öncesi Uludağ'da gıda denetimleri gerçekleştirildi

Kış turizmi başlangıcı ve yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bulunan otel ve işletmelerde gıda denetimi yapıldı.

Kış turizmi başlangıcı ve yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bulunan otel ve işletmelerde gıda denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek ile il müdürlüğünde çalışan kontrol görevlileri tarafından Uludağ'da bulunan otel ve işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliğiyle ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler de yapıldı.

Aygül ve beraberindekiler, otelleri ve gıda satışı yapan yerleri tek tek ve titizlikle inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aygül, şunları kaydetti:

"Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve Tütün Alkol Piyasası kapsamındaki ürünlerle ilgili denetim yapmaktayız. Bu bölgede 33 konaklama tesisi ve 52 gıda işletmesi mevcut. Yılbaşı tatilinde de gıda denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın ve buradaki misafirlerin sağlıklı gıdaya erişimi konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu vesileyle yeni yılın vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan