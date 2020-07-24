Yığma taş caminin yanına yapılacak "millet bahçesi" için çalışmalar başladı Giresun'da yığma taşla 29 yılda yapımı tamamlanan Sarayburnu Camisi'nin doğusundaki alana uygulanacak Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmalarına başlandı.

Giresun'da yığma taşla 29 yılda yapımı tamamlanan Sarayburnu Camisi'nin doğusundaki alana uygulanacak Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmalarına başlandı.

Bulancak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, millet bahçesi alanında bulunan ve kamulaştırmaları tamamlanan evlerinin yıkımına Bulancak Belediyesince başlandığı belirtildi.

Projenin 300 iş gününde tamamlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihale edilen proje yaklaşık 27 milyon 500 bin liraya mal olacak. Sarayburnu Camisi'nin doğusunda bulunan alanın 5 bin 336 metrekare inşaat alanında hizmet binası, kütüphane, restoran, su deposu, yeraltı ve yer üstü otoparklar, foseptik inşaatları ile 31 bin 312 metrekare alanda genel altyapı işleri, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor tesisleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, oturma alanları gibi reaksiyon alanları yapılacak."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Recep Yakar, bir yıl gibi kısa bir sürede Bulancak'ta Karadeniz Bölgesi'nin en güzel millet bahçelerinden birini hizmete açacaklarına işaret ederek, "Desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve ilimiz milletvekillerimize teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA