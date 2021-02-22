Yeşilyurt ilçesinde Kovid-19 tedbirleri
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Yeşilyurt ilçesinde Kovid-19 tedbirleri

22.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:51
Yeşilyurt ilçesinde Kovid-19 tedbirleri

Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarı bu hafta kurulmayacak.

Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarı bu hafta kurulmayacak.

İlçede vaka sayılarının yeniden yükselmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Kurul, ilçe merkezinde cuma günleri kurulan halk pazarının bu hafta kurulmamasına karar verdi.

İlçe merkezinde hayvan alım satımlarının da bir hafta boyunca yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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