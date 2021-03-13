"Yeşilin EN'leri" ödül töreni programında Kütahya Standı büyük ilgi gördü
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"Yeşilin EN'leri" ödül töreni programında Kütahya Standı büyük ilgi gördü

13.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:19

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yeşilin EN'leri" ödül töreninde stant açan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü büyük ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yeşilin EN'leri" ödül töreninde stant açan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü büyük ilgi gördü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreninin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. 2020 yılında ülke ormancılığında üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlara başarılarından ve ormancılığa olan katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödülleri takdim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin himayelerinde gerçekleştirilen, 2020 Yeşil'in EN'leri ödül tören programı çerçevesinde Bölge Müdürlükleri tarafından kurulan stantlardan biri de Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne aitti.

Yeşile can veren, büyüten, koruyan, işçisinden mühendisine, orman köylüsünden sanatçılara ve basın mensuplarına kadar bu cennet vatanın her bir karış ormanı için katkı sunanlara verilen ödüllerin sahiplerini bulduğu tören programı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından Bölge Müdürlüklerine ait stantlar gezildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kütahya'ya ait yöresel ürünler ile el sanatları da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle eski Gediz evleri, çiniler, porselenler, yöresel lezzetler ve sanatçılarımızın yaptığı eserler fuarda farkındalık oluşturdu. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya yöresine has ürünlerin sergilendiği standın katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandığını belirterek, memnuniyetini dile getirdi. - KÜTAHYA

'Yeşilin EN'leri' ödül töreni programında Kütahya Standı büyük ilgi gördü
'Yeşilin EN'leri' ödül töreni programında Kütahya Standı büyük ilgi gördü
'Yeşilin EN'leri' ödül töreni programında Kütahya Standı büyük ilgi gördü
'Yeşilin EN'leri' ödül töreni programında Kütahya Standı büyük ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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