Yeşil Çevre yönetimi, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Yeşil Çevre yönetimi, "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" kurulmasına olanak veren "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, Bursa Ovası ve kentin en önemli zenginliklerinden olan su kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil Çevre yönetimi, atık yönetimi süreçlerinde çevre, insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen ve "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin kurulumuna imkan veren "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Kooperatifin Genel Müdürü Mehmet Aydın, Bursa'nın tabii kaynaklarını korumak için tesislerinin 7 gün 24 saat çalıştığını ifade etti.

Yeni yılda, yeni proje ve yatırımlarla Bursa'nın yeşil geleceğine katkı sunmak için çalışacaklarını belirten Aydın, "Arıtma tesisimizde Avrupa standartlarında hizmet veriyoruz. Birbirine yakın, dağınık haldeki organize sanayi bölgelerimizle yerleşim alanlarına verdiğimiz hizmetle emsal teşkil ediyoruz. Hiçbir kamu desteği olmadan ortaklarının kendi imkanlarıyla yaptığı bir ortak arıtma tesisi yönüyle ülkede tekiz. Amacımız su varlıklarımızı korumak ve yer altı su kaynaklarımızı geleceğe taşımaktır. Ayrıca çevre otoriteleriyle, bakanlıklar ve il müdürlükleri tarafından kolay denetlenebilir olmamızla da örnek teşkil ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Aydın, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi'nin günlük 95 bin metreküp suyu arıtarak doğaya geri kazandırdığını vurguladı.

Tesis olarak kapasitelerini artırabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Aydın, bölgedeki sanayi kuruluşları ve hizmet alanlarındaki hanelerin atık sularını çevreye geri kazandırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geleceğe yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kapasitemizi 150 bin metreküplük suyu arıtabilecek hale getirmeyi hedefliyoruz. Günlük 50 bin metreküp suyu ileri derecede arıtarak ortaklarımızın kullanımına sunmak istiyoruz. Bu sayede 50 bin metreküp su yer altından daha az çekilecek. Şehrimizin yer altı suyu zenginleşecek. Yeşil Çevre, kuruluş ve işleyiş itibariyle örnek bir proje. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yeşil Çevre modelinin ülkemizin farklı bölgelerinde kurulmasıyla alakalı çalışmalar yapıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan