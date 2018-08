Yeşeren Irkçılık Ürkütücü

Bundan yaklaşık 8 yıl önce, 2010 yılında Kuzey İtalya'nın Gallarete kentinde 30'lu yaşlardaki bir İtalyan, karşılaştığı iki Bangladeş kökenli göçmene "Burada ne işiniz var? Ne yapmaya geliyorsunuz buralara? Defolun gidin" diyerek saldırdı. Olay mahkemeye intikal etti. Yerel mahkemeler, böyle bir yaklaşımının ırkçılık olduğuna hükmedip, sanığın ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık bu karara itiraz etti. Yıllar süren dava nihayet geçtiğimiz ayın ortalarına doğru sonuçlandı. ve İtalyan Yargıtay'ı son noktayı koydu. Yargıtay'ın kararında, "Sanık, her ne kadar doğrudan ve açıkça bir ırkın diğerinden üstün olduğunu söylemese de, mağdurların ırksal kimlikleri nedeniyle İtalyan topraklarını terk etmelerini isteyerek, bu şekilde etnik ya da dini kökene dayalı ırkçılık yaptırmıştır" denildi. Böylece İtalyan Yargıtay'ı çok açık bir biçimde yabancı birine "Defol git" demenin ırkçılık olduğuna karar verdi. Ama Yargıtay'ın bu kararına ilk tepki, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İtalya İçişleri Bakanı olan aşırı sağcı parti Lig'in Genel Başkanı Matteo Salvini'den geldi.

*** Ülkesinde herkesin güvenliğinden birinci derece sorumlu olması gereken Salvini, "Andate via, andate via, andate via!!!" içerikli bir tweet attı. Yani "Defolun gidin, defolun gidin, defolun gidin!!!"

Evet, sağ popülist 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig'in İtalya'da 1 Haziran 2018 tarihinde iktidara gelmelerinden bu yana ülkedeki ırkçılar daha da cesaretlendi. Başkent Roma'nın göbeğinde bir İtalyan silahını çekip ateş ettiği 13 aylık Roman bir bebeği yaraladı.

Yüzsüz saldırgan "Silahı denemek istemiştim" diyerek polisle dalga geçti. Caserta kentinde "Salvini, Salvini" diye bağıran bir İtalyan, Mali kökenli iki gence ateş açtı. Latina'da otobüs durağında bekleyen Nijeryalı iki gence yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Napoli'de Malili bir garson bir İtalyan'ın silahlı saldırısına uğradı. Daha geçen hafta Nijerya asıllı İtalyan milli disk atıcısı Daisy Osakue, Torino yakınlarındaki Moncalieri'de yumurtalı saldırıya uğradı.

Bu hafta Berlin'de düzenlenecek 2018 Avrupa Atletizm Yarışmalarında İtalya'yı temsil edecek olan Daisy Osakue, yolda yürürken yanından geçen bir otomobilin içindekilerin attığı yumurtalardan birinin gözüne isabet etmesiyle yaralandı.

***

Evet, İtalya'da göçmen kökenlilere dönük sözlü sataşmaların yanı sıra ırkçı saldırılar da son dönemlerde büyük ölçüde artış gösterdi. Milli atlet Daisy Osakue "Bana Daisy olduğum için değil, genç bir siyahi kadın olduğum için vurmak istediler" diyerek, saldırının ırkçılıktan kaynaklandığına dikkat çekti. İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, son dönemlerde ağırlıklı olarak siyah tenlilere dönük bu ırkçı saldırıları barbarlık olarak niteledi. Kiliseler de öyle.

Kilise gazetesi L'Avvenire (Gelecek) milli atlet Daisy'ye saldırıyı birinci sayfadan "Utanalım" başlığıyla verdi.

Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa Francesko da din, dil, ırk, ten rengi ayırımı yapmadan tüm insanlara eşit davranılması çağrısında bulundu. İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon "İleri Daisy" diyerek tam bir dayanışma sergiledi. İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, "Anti ırkçılık kampanyası" başlattı. Saldırı günlerinde Washington'da bulunan İtalya Başbakanı Gioseppe Conte, Daisy Osakue'ye telefon ederek "Geçmiş olsun" dedi ve saldırıyı kınadı.

"Yanındayım" dedi. Aşırı sağcı İçişleri Bakanı ise günlerce sessiz kaldı.

***

Nihayet Daisy'ye saldırıyı kerhen de olsa kınadı ama çeşitli kesimlerden gelen ırkçılık suçlamalarına "Tamamen saçma" değerlendirmesinde bulundu. Hatta bunun "Solcuların icadı" olduğunu ileri sürdü. Yani Yargıtay'ın kararına saygı göstermeyen İtalya'nın İçişleri Bakanı, "İtalyanlar ırkçı değildir, iyi insanlardır" diyerek tüm suçlamaları geri çevirdi. Tıpkı, Akdeniz'de boğulup ölmekten kurtarılan sığınmacıları taşıyan gemilerin İtalyan limanlarına yanaşarak, bu zavallı insanların ülkeye girmelerine izin vermeyip geri çevirdiği gibi. Evet, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İtalya'da da ırkçılık arttı. ve bu yeşeren ırkçılık gerçekten ürkütücü olmaya başladı. Tabii tehlikeli de.