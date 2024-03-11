Üye Girişi
Haberler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ramazan Mesajı Yayımladı

Güncelleme:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan ayına erişmemiz dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Ramazan'ın maneviyatı ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Ramazan ayına erişmemiz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özölçer mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen ve kutlu Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan'a erişmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayı; paylaşmanın, bereketin, niyet etmenin, sabrın ve şükretmenin daha da bilincinde olduğumuz müstesna zamanlardan biriyken, yapacağımız ibadetler ve yardımlarla da rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerimizin zenginleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı ihsan vakitlerindendir. Birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın özü olan Ramazan ayının maneviyatı, özellikle içinde olduğumuz şu zamanlarda kuvvetle hissedilmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de yaşanan katliamın acısı ne yazık ki hala ilk günkü gibi devam etmektedir. Türk ve İslam tarihinin inancının, adaletinin ve birlikteliğinin şiarını düstur edinip, mazlumların yanında olmak gerektiğini tüm dünyaya hatırlatarak güçlünün güçsüzü gözetmediği, insan hayatının ve kişilik haklarının hiçe sayıldığı bu zamanlarda rahmetiyle gelen Ramazan ayının; savaşları sona erdirerek barış, huzur, kardeşlik ve adil bir yaşam getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin olmak üzere, Zonguldaklı hemşehrilerimizin, necip milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif'ini en kalbi duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SURVIVOR 56. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Hangi yarışmacı ceza alacak, elenecek mi? Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title