Yozgat'ta Nohut Üretimi ve Leblebi İşleme

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta leblebicilik yapan Orhan Dolangez, "Nohut Yozgat'ta üretilmesine rağmen Denizli'ye gider, orada işlem görür. Sonrasında Çorum ve Yozgat'ta kavrularak leblebi halini alır. Bunu en iyi işleyen Çorum olduğu için, Çorum'un adı bu noktada daha çok ön plana çıkıyor" dedi.

Ankara'dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, geçen yıl 554 bin 783 dekar alana nohut ekimi yapılarak 74 bin 71 ton civarında verim alındı. Bu yıl Yozgat'ın 4 ilçesine bağlı 6 köyde 9 ayrı nohut çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli tohumların tanıtmak ve kullanımını artırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Yaptığımız bu deneme ekimleriyle, bakanlığımız araştırma kuruluşları tarafından yeni geliştirilen ve İlimizde ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek daha verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. En çok ekilen bu üründe yapılacak olana artış hem çiftçimizin gelirini yükseltecek hem de ülke üretiminin artışına katkıda bulunacaktır. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalar neticesinde İlimizde değişik yerli çeşitlerin ekim ve üretimleri artmıştır" denildi.

"ÇORUM VE YOZGAT'TA KAVRULARAK LEBLEBİ HALİNİ ALIR"

Yozgat'ta nohudu kavurarak leblebiye dönüştüren Orhan Dolangez, leblebinin ham maddesinin Yozgat olmasına rağmen Denizli'de işlendiğini söyledi. Dolangez, şöyle konuştu:

"İç Anadolu'da Yozgat Türkiye'deki hem tahıl hem de bakliyat ambarı konusunda önemli illerden bir tanesi. Nohudun üretildiği, en çok üretildiği illerden ilki diyebiliriz. Nohut Yozgat'ta üretilmesine rağmen Denizli'ye gider, orada işlem görür. Sonrasında Çorum ve Yozgat'ta kavrularak leblebi halini alır. Bunu en iyi işleyen Çorum olduğu için, Çorum'un adı bu noktada daha çok ön plana çıkıyor. Ama asıl nohudun merkezi Yozgat. Nohudun leblebiye dönüşebilmesi için dış zarı var, o dış zarının alınması gerekiyor. Dış zarı alındıktan sonra hafif fırınlanıyor. Sonrasında ham haline geliyor. Ham haliyle biz bunu öncelikle ıslatıyoruz. Islatıldığı zaman hem biraz suyunu çekiyor ve dış yüzeyinde ağızda dağılacak bir kıvam alması açısından önemli hem de dışındaki beneklerinin oluşması, onun dışındaki nemle alakalı. Sonrasında bir dinlenme süresi var. O dinleme süresinden sonra makinelere atıyoruz. Makinada 12 - 15 dakika arasında önce yüksek ateşte beneklerin oluşmasını sağlıyoruz. Sonrasında ateşin biraz kısarak onun içindeki de nemi de alarak dinlenerek 15 dakikalık bir süre içerisinde leblebi halini almaya başlıyor."