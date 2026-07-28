Yozgat'ta dolu afeti çiftçiyi vurdu: Borç erteleme talebi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta hafta sonu yağan yağmur ve dolu afetinin tarım alanlarına verdiği zararların tespitine yönelik başlatılan alan taraması devam ederken bölge çiftçisi, borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi.

Yozgat Valiliği, merkeze bağlı Çalatlı, Deremumlu, Azizli, Yeşilova ve Lök köyleri ile Şefaatli ilçesine bağlı Türüdüler, Küçükincirli, Yıldız ve Kazlıuşağı köylerinde 25 Temmuz tarihinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili arazilerin hasar tespit çalışmalarının İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başladığını duyurdu.

Doludan ekili alanların zarar gördüğü merkez Çalatlı köyü muhtarı Abdullah Andaç, 15-20 dakika devam eden doğal afette ekinlerin biçerdöver sürmüş gibi zarar gördüğünü söyledi.

Andaç, "Dikili hiçbir bir şey bırakmadı. Bağda, bahçede bütün Çalatlı köyünün genelinde hasar büyük, yüzde 80-90, yüzde 100 olan yerler daha çok. Halkımızın yapacağı şey ekmekti, ekti, biçemedi. Borçlarının ertelenmesini istiyoruz. Bu durumda mahsul alamayacağız. Borcu olan çiftçilerimiz var. Mazot borçları var. Devletimizden destek bekliyoruz. Her şey gözüküyor işte, gördüğümüz gibi arazi tamamen bitik. Bu bir doğal afet" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN DURUMU KÖTÜ"

Doluda ekili alanları zarar gören Abdurrahman Andaç, bağlarda, bahçelerde, ekin alanlarındaki her şeyin zarar gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Köylü zor durumda. Hasar tespiti için haber verdik, geldiler, denediler. Ama şu anda köylü çok perişan. Destek kredileri var, borç var bankalara. Çiftçilerimizin durumu kötü. Karşılayacak imkan yok. Motor taksitleri var. Devletten bir destek bekliyoruz. Erteleme olursa iyi olacak. Tarla sahiplerinin çoğunun emekliliği yok. Sırf ekinle senelik giderlerini gidermeye çalışıyor. Nohut, mercimek, buğday, domates, biber satarak kışlık ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Emekli gelirleri yok çoğunun. Çok az bir gelirleri var."

"SİGORTALI TARLAMIZ YOK, TARLALAR İCARLI OLDUĞU İÇİN ÇOĞUNLUKLA HİSSELİ"

Nizamettin Dolgunyürek ise köyde ekili alanların hisseli ve icarda olması nedeniyle tarım sigortasının bulunmadığını bildirerek, şunları söyledi:

"Bazı arazilerimizde yüzde 30, bazı yerlerde yüzde 50, bazı yerlerde yüzde 100 zararımız var. Bahçelerimizde, bağlarımızda bütün meyve ağaçları bitik. Bahçeler bitik. Geçen senedeki kuraklık nedeniyle arazimizde verim kaybı vardı. Araziden verim 2-3 kilo aldık. Bu senede dolu vurması nedeniyle çiftçimiz çok perişan oldu. Üst üste gelen kuraklıktan dolayı, bu sene de afetten dolayı çiftçimiz kredilerini ödeyemiyor, traktör kredilerini, normal banka kredilerini. Devletimizden yardım, destek istiyoruz. Sigortalı tarlamız yok, tarlalar icarlı olduğu için çoğunlukla hisseli, bizim burada hisseli arazi olduğu için sigorta olayı yok. Ondan dolayı da devletimizden özellikle destek istiyoruz."

"BİÇERDÖVERLERİ ÇAĞIRMIŞTIK, GELECEKTİ, BİÇECEKTİ AMA DOLU VURDU"

Çiftçi Hüseyin Çay ise, "Durumumuz kötü. Geçen sene kuraktan verim alamadık. Bu sene dolu vurdu. Mağduruz. Biçerdöverleri çağırmıştık, gelecekti, biçecekti ama dolu vurdu. Dolu biçerdöverden daha güzel biçti. Biçerdöver bu kadar biçemezdi, dolu daha güzel biçti. Tarlayı temizledi. Tarlamızı tertemiz etti. Dolu mahvettiği için verim yok. Yapacak bir şey yok. Artık devletlerimizden, büyüklerimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"MAZOT BORCUMUZ VAR, BU ŞEKİLDE NASIL ÖDEYECEĞİZ?"

Çiftçi Ayhan Çay da, "Çok büyük afet oldu. Büyük zararlarımız var. 200 dönüme yakın buğdayımız heder oldu. Nohutlarımız, mercimeklerimiz, bağımız, bahçemiz çok kötü bir durumda. Bununla devletimizin bir ilgilenmesini istiyoruz. Geçen sene kuraklıktan dolayı büyük bir zararımız oldu. Verim alamadık. Yanık oldu tarlalarımızda. Bu sene de böyle afet geldi başımıza. Çok büyük bir zararımız var, destek bekliyoruz. Mazot borcumuz var, bu şekilde nasıl ödeyeceğiz? Ertelenmesini istiyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Ödeme gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA