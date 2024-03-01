Yeşilay'dan 'Bırakabilirsin' çağrısı

BURSA - Yeşilay Bursa Şubesi Yeşilay haftasının ilk günü bağımlılıkları bırak çağrısında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açan Yeşilay Bursa Şubesi üyeleri "Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına bırakabilirsin" dedi.

Açılan standın yanında yaşları 8 ila 15 arasında değişen çocuklar mehter marşı çaldı. Yapılan resimler ise farkındalığa dikkat çekti. Kurulan standın 1-7 Mart Yeşilay Haftası boyunca açık kalacağı öğrenildi.

Yeşilay Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas, "Bağımlılıkla mücadele alanında lider bir kuruluş olarak, gönüllülerimiz ve profesyonel gönüllülerimizle birlikte mücadelemize güç katmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her ilinde Yeşilay Danışmanlık merkezlerimizle on binlerce kişiye ulaşıyoruz. 81 il ve KKTC'de kurulan 107 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle (YEDAM), alkol, tütün, madde, kumar ve yoğun teknoloji kullanımı gibi zararlı alışkanlıklarını aşmak isteyen bireylere tamamen ücretsiz ayaktan tedavi hizmeti veriyoruz" dedi.