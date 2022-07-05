'Yerler kirlenmesin' diyerek çamurlu ayakkabılarını çıkarmıştı, herkesi duygulandırdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne giden ve çamurlu ayakkabılarını dışarıda bırakan Rafet Burukoğlu, duyarlı davranışıyla herkesi duygulandırdı. O anları anlatan kooperatif sorumlusu, "Amcaya ısrar etmemize rağmen ayakkabılarını giymek istemedi. Yardımcım ayakkabılarını dışarıdan getirdi. Ayağına giydirdik. Bu olay bizi çok etkiledi, çok duygulandık. Mağazadaki diğer çiftçilerimiz de çok etkilendiler" dedi.

Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Tarlada çalıştığı için ayakkabıları çamurlanan Burukoğlu, kooperatiften içeri girerken yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarıyla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, yaşlı adama neden ayakkabılarının olmadığını sordu. Burukoğlu ise ayakkabılarının kirli olduğu için dışarıda bıraktığını söyledi. Burukoğlu'nun duyarlı davranışı kooperatif çalışanlarını duygulandırdı.

Yaşanan olay anlatan Rafet Burukoğlu, "Ben buraya gelince 'Ayakkabılarım çamur' dedim. Onun için çıkardım ve öyle girdim. Müdür içeriye ayakkabısız girdiğimi orada çalışana 'Amcanın ayakkabılarını getir' dedi" diye konuştu.

"Üzülmesin diye ayakkabılarını sormadık"

Kooperatif mağaza sorumlusu Hasan Otacıoğlu, yaşanan olaydan hem etkilendiklerini hem de duygulandıklarını belirterek, "Dün biz rutin işlerimizi yaparken Rafet amca geldi. Biz daha önce tanımıyorduk. Rafet amca içeri girerken ayakkabılarının olmadığını fark ettik. Daha önceden tanımadığımız için bir anlam veremedik. Üzülmesin diye ayakkabılarını sormadık. Bahçesinde böcekler olduğu için ilaç almaya geldiğini söyledi. Ben de esprili bir şekilde 'Ayakkabılarınız nerede? Aceleyle mi evden çıktınız?' dedim. Kendisi de 'Yok oğlum. Ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu olduğu için dışarıda çıkardım' dedi. Amcaya ısrar etmemize rağmen ayakkabılarını giymek istemedi. Daha sonra buradaki yardımcım ayakkabılarını dışarıdan getirdi. Ayağına giydirdik. Bu olay bizi çok etkiledi, çok duygulandık. Mağazadaki diğer çiftçilerimiz de çok etkilendiler" diye konuştu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Yerel