Yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Yavru kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yavru kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman'da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi kurtardı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi kurtardı.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi 2984. sokakta bulunan bir apartmanda havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi düştüğü havalandırma boşluğundan kurtardı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, İtfaiye, Yerel, Haberler

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