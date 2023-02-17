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Yaralı depremzedelerden 4'ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi

Yerel Haberler

Yaralı depremzedelerden 4'ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 30 kişi, Adana'dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Yaralı depremzedelerden 4'ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi

İSTANBUL - Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 30 kişi, Adana'dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Depremzedelerden 4'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından enkaz altından kurtarılan yaralılardan bazıları askeri nakliye uçakları ile büyükşehirlerdeki hastanelere naklediliyor. Bu akşam da 30 yaralı depremzede ve 23 refakatçi, Adana'dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralı depremzedelerden 1'i çocuk 4 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, diğerleri ise çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavileri, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan ilk kontrollerin ardından başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehir Hastanesi Norveç Adana Genel Yerel Haberler

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