Survivor eleme adayları kim oldu? 2 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Final turunda, Yunus Emre ve Yasin karşı karşıya geldi. Yasin, sakatlığına rağmen zorlukla Yunus Emre'ye karşı mücadele etti. Düelloyu izleyenlerin kalpleri ağızlarına geldi. Maçı kaybeden isim haftanın elenen kişisi oldu ve adaya veda etti. Final düellosunun galibi, 6-4'lük skorla Yunus Emre oldu. Böylelikle Yunus Emre, adaylık pozisyonundan kurtuldu ve adada kalmaya devam edecek. Yasin ise Survivor'a veda eden isim olarak ayrıldı.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora