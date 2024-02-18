Vezirköprü Motosiklet Kulübü, dikkat çekmek için gösteri sürüşü yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK), motosiklet sürücülerine dikkati çekmek adına gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen etkinlikte, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'ndan başlayan sürüş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde son buldu. Etkinlikte sürücülere polis memurları tarafından bilgilendirme broşürleri dağıttı.

VEMOK Başkanı Emre Atıcı, "Amacımız farkındalık oluşturmak, 'Dikkat Aynaya Bakın, Motosikletleri Fark Edin, Saygı Gösterin' sloganıyla motosiklet sürücülerinin trafikte fark edilmesi gerekli, motosiklet sürücülerinin diğer araç sürücülerine oranla daha dikkatli olması gerektiğini ve kasksız, koruyucusuz, ekipmansız trafiğe çıkmamalarının önemini vurguladık" diye konuştu. - SAMSUN