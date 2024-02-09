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Veteriner Hekimlere Şiddet Yasası Talebi

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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Pınarbaşı ilçesinde görev yapan veteriner hekimlerin sözlü şiddet ve tehditlere maruz kaldığını belirterek, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmasını talep etti.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, geçtiğimiz günlerde Pınarbaşı ilçesinde göreve giden veteriner hekimlerin sözlü şiddet ve tehditlere maruz kaldığını söyleyerek, "Veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Veteriner hekimlerin hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi için cansiperane çalıştığını söyleyen Akgün Ergül, "Bizim Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli olan veteriner hekim meslektaşlarımız, görev icabı çıktıkları Çakılkaya köyünde anaç koyun ve keçilerin tespitini yapıyorlarmış. Bu Kayseri'nin bütün ilçelerinde yapılmakta ve oradaki yetiştiricilerimizin koyun ve keçilerden teşvik alabilmesi için sayılarının tespit edilmesi gerekmekte. Fakat tespitleri yaptıkları sırada hekimlerimize yapılan sözlü ve fiili bir şiddet olayı oluyor, sayı ile ilgili bir durumdan kaynaklı olarak. Tabii meslektaşlarımız orada görevini yapmaktalar. Onun haricinde başka bir şeyi yapmakla zaten yükümlü değiller, ki bunu kamu hizmeti olarak yapıyorlar. Biz veteriner hekim arkadaşlarımıza yapılan bu sözlü ve fiili saldırıyı odamız ve meslektaşlarımız olarak kınıyoruz. Bizim meslektaşlarımız halk sağlığını korumak, güvenliğini sağlamak, hayvanlardan insanlara bulaşan 250'nin üzerindeki zoonoz hastalıkların önüne geçmek amacı ile mesai mefhumu gözetmeden cansiperane çalışan, hatta 7/24 sahada aktif görev yapan bir meslek grubu" dedi.

Ergül, veteriner hekimlerin de tıpkı sağlık çalışanları gibi kamu hizmeti sırasında şiddete maruz kaldıklarını söyleyerek, "Hal böyle olunca tıpkı sağlık çalışanları gibi de meslektaşlarımız bazen kamu hizmetini yaparken ya da kendi kliniklerinde bu hizmeti yaparken sözlü ve fiili şiddete ve saldırılara maruz kalmakta ve yaralanmaktalar, hatta hayatlarını kaybetmekteler. Bunun en yakın örneği Yozgat ilimizde 1 buçuk sene önce meslektaşımız Volkan Lale'nin kesimhanede halk sağlığını korumak amacıyla görevini yaparken bıçaklanarak öldürülmesidir. Böyle olunca da meslektaşlarımız özellikle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik şiddetleri önlemek amacıyla ceza oranları arttırılmış ancak ısrarla talep etmemize rağmen meslektaşlarımız yasa kapsamına dahil edilmemişlerdir. Veteriner hekim meslektaşlarımız bu konuda mağdur olmakta. Veteriner hekimlere yapılan şiddetin artık son bulmasını diliyor ve biz veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasası kapsamına bir an önce alınmasını talep ediyor ve önemle bunun altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pınarbaşı Kayseri Şiddet Yerel Sağlık Güncel Haberler

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