Veli Ağbaba: "Türkiye'nin Problemi Enflasyon"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, " Türkiye'nin en büyük meselesi enflasyon. Enflasyon ne demek, hayat pahalılığı demek. Bugün aldığını yerine koyamıyorsun. Mazotta, sebzede, ette bütün ürünlerde böyle bir durum var. Hepinizin rahat iş yapabilmesi için Türkiye'nin enflasyon meselesini çözmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek esnaf, kamyon ve TIR şoförleriyle bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Ağbaba, iktidara geldiklerinde bütün sorunları çözecek çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Nakliyecilerin sorunlarını bildiklerini ve bunun için bir dizi çözüm önerisi hazırladıklarını kaydeden Ağbaba, şöyle konuştu:

"YERLİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SAYISI ARTTIRILMALIDIR"

"Araç muayene ücretlerinin yüksekliği sorunu. Araç muayene ücretleri enflasyon oranına göre ayarlanmalıdır diyoruz. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüksekliği en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Sigorta şirketlerinin çoğunun yabancı firma olmasından kaynaklı olarak araç sigortaları çok yüksek fiyatlara yapılmaktadır. Yerli sigorta şirketlerinin sayısı arttırılmalıdır diyoruz. Ağır vasıta şoförlerine ceza puanı uygulanması sorunu çok dile getirildi. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi puan sistemi yerine para cezası uygulanmalıdır diyoruz. Trafikte 20 yaşını doldurmuş kamyon, tır ve otobüslere hurda desteği verilmelidir. K1 belgeleri ücretlerinin yüksekliği sorunu ifade edildi. K1 belgelerinin ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi ile satışına ve devrine izin verilmelidir diyoruz. Kamyon, tır ve şehirlerarası otobüslerde plaka tahdidi getirilmelidir.

"ÜNİVERSİTELERDE TIR-OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKOKUL AÇILMALIDIR"

İşini iyi bilen şoförlere ihtiyaç vardır. Üniversitelerde tır-otobüs şoförlüğü eğitimi veren yüksekokul açılmalıdır diyoruz. İş-Kur aracılığı ile 20-40 yaş arası şoför olmak isteyen kişilere ücretsiz olarak ağır vasıta şoförlük kursu verilmelidir. Şoförlerin zorunlu 9 saat çalışma süreleri sonunda dinlenme alanları yetersiz. Dinlenme alanları belirlenerek istirahatleri için gerekli park, otel yapılmalıdır diyoruz. Köprü, otoyol ve tünellerin geçiş ücretlerinin yüksekliği ayrı bir sorun. Sözü edilen yerlerin kamulaştırılarak daha düşük ücretle geçişin sağlanmalıdır diyoruz. Kapıkule Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında ÖTV'siz ve KDV'siz mazot satışı yapılmalıdır. Maliyet artı yüzde 8 kar uygulaması ile satış yapılması sağlanmalıdır. Avrupa ülkelerinde uygulanan 12 ton ve üzeri yük taşıyan tırlara mazot desteği verilmelidir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya'ya giden tır şoförlerinden tır başına 2 bin 500 dolar para alınmakta. Hiçbir yabancı tırdan alınmayan para Türk tırlarından alınmaktadır. İlgili ülkeler ile temas kurularak bu ödemelerinin kaldırılması gerekmektedir."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediklerinin hayata geçirildiğini dile getiren Ağbaba, "Muhalefetteyken de söyledikleri hayata geçiyor. Gençlerin KYK borçlarının faizlerinin silinmesi, 3600, EYT. Muhalefet konuşunca iktidarda yapmak zorunda kalıyor. Ayağı yere basmayan bir muhalefet anlayışlıyla değil yapılabilecek şeyleri ifade ediyoruz" dedi.

"DÜNYADA ENFLASYONU YÜKSEK OLAN SURİYE, SUDAN, ZİMBABVE,

Fiyatlardaki oynaklık, mazot ve girdi fiyatlarındaki artışın Türkiye'nin sorunu olduğunu anlatan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu anda açıklanan enflasyon yüzde 79,60. Türkiye'nin problemi enflasyon. Dünyada enflasyonun yüksek olduğunu söylüyorlar. Dünyada enflasyonu yüksek olan Suriye, Sudan, Zimbabve, Venezuela var, sonra da biz geliyoruz. Bizim enflasyonumuz Avrupa ülkelerinin neredeyse on katına yakın. Bakanın söylediği 'Yüzde 10 enflasyon olan ülkenin bakanı rahat gezemiyor, biz rahat geziyoruz' açıklaması doğru değil. Türkiye'nin en büyük meselesi enflasyon. Enflasyon ne demek, hayat pahalılığı demek. Bugün aldığını yerine koyamıyorsun. Mazotta, sebzede, ette bütün ürünlerde böyle bir durum var. Hepinizin rahat iş yapabilmesi için Türkiye'nin enflasyon meselesini çözmesi lazım."