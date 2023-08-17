Vefat eden malul gazi askeri törenle toprağa verildi

Afyonkarahisar'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı yaşamını yitiren 78 yaşındaki malul gazi Üsteğmen Necati Erdem gerçekleştirilen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Hava Üsteğmen malulü gazi Necati Erdem önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erdem için memleketi olan Emirdağ ilçesinde askeri tören düzenlendi. Çarşı Caminde gerçekleştirilen tören Erdem'in yakınları ve protokol üyeleri de katıldı. Erdem kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.

Öte yandan, Türkiye Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'da taziye mesajı yayınladı. - AFYONKARAHİSAR