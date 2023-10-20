Vatandaşlar İsrail'i kınadı

İsrail'in Filistin'e yönelik 13 gündür sürdürdüğü saldırıları sonucu Devrek Sivil Toplum Örgütleri kınama için Devrek şehir meydanında buluştu.

Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde bir araya gelen vatandaşların İsrail'i kınadıkları ortak deklarasyonu vatandaşlar tarafından okundu. AGD Devrek ilçe Başkanı Ramazan Dernek, "Hastane katliamından sonra şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Milyonlarca dolar harcanan sistemler, uydular, silahlar ve hepsinden önemlisi yenilemezlik algısı yerle yeksan olmuştur. Filistin'e bizden koparamayacaksınız. İşte biz Aksa için canını vermeye hazır on binler, yüzbinler, milyonlar olarak daima karşınızda olacağız" dedi. - ZONGULDAK