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Van'da Engelliler Günü Etkinliği

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Van'ın Muradiye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler, pasta kesip keman çalarak eğlendi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ın ev sahipliğinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle özel etkinlik düzenlendi.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen programda engelli öğrencililer, Kaymakam Aydoğan ile birlikte pasta kesip aynı zamanda sahnede keman çalıp halay çekerek gönüllerince eğlendiler. Etkinlikte konuşan Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu çerçevede Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi olarak ilçemizde eğitim gören özel eğitim öğrencilerini bir araya topladık. Bu özel gün çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte bugünü güzel etkinliklerle anmak istedik. Çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek ve onlara hediyeler vererek bugünü yaşatmak istiyoruz. Bizler her zaman için sevginin aramızdaki engelleri kaldıran en önemli şey olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu çerçevede hep beraber bu engelleri ortadan kaldırarak, engelin daha az olduğu bir dünyada görüşmek dileğiyle" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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