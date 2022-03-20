Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

MURADİYE, VAN (İHA) - Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 17, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 70, Edremit'te 1, Erciş'te 20, Gevaş'ta 5, Gürpınar'da 98, İpekyolu'nda 4, Muradiye'de 3,Özalp'ta 8 ve Saray'da 2 olmak üzere toplam 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çaldıran, Muradiye, kar, Van, Yerel, Haberler

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