Üye Girişi
Haberler

Vali Ünlü Başkonsolos Shröer'le bilgi alışverişinde bulundu

Güncelleme:

Manisa Valisi Enver Ünlü, makamında ağırladığı Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel konulara dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Manisa Valisi Enver Ünlü, makamında ağırladığı Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel konulara dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Bir dizi resmi ziyaret programı kapsamında Manisa'ya gelen Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos Schröer daha sonra Vali Enver Ünlü ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel konulara dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki dostluğa vurgu yapan Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, diplomatik ilişkilerin sıcaklığı ve bağların güçlü olmasının önemli olduğuna değinerek misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti.

Vali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Almanya İzmir Başkonsolosu Schröer, misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Almanya Manisa İzmir Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir? DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir? Caner Karahan kimdir? Memleket Partisi Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Caner Karahan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir? DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Orhan Nazif Serçinoğlu kimdir? Memleket Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Orhan Nazif Serçinoğlu kaç yaşında, nereli? Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli? Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title