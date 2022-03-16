Vali Mahmut Çuhadar, kan bağışında bulundu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi tarafından Hükümet Konağı girişinde açılan stantta kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ve Kızılay'ın önemine vurgu yapan Vali Mahmut Çuhadar, "Unutmayalım ki kan acil ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır! Kızılay ülkemizin kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Sağlığı yerinde olan bütün Adıyamanlı hemşerilerimi bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya ve Valiliğimiz girişinde açılan ünitede kan vermeye davet ediyorum. Verdiğimiz kan belki kendimizin, belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacak. Bağışların en büyüğü insan hayatını kurtarmak ve bu iş için kan bağışı yapmaktır" dedi.

Kızılay Başkanı Murat Bulut isi konuşmasında, "Valiliğimiz girişinde açmış olduğumuz kan bağış ünitesini ziyaret ederek kan bağışında bulunan Sayın Valimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel