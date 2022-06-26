Vali Gürel gece yarısını işaret edip uyardı

Karabük Valisi Fuat Gürel, gece saatlerinde kent geneli aşırı yağışların beklendiğini hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Yenice'de yaşanan aşırı yağış ve beraberinde yaşanan olumsuzlukları incelemek ve çözüm üretmek için tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Gürel, "Sahadaki arkadaşlarımız muhtarlarımızla gayretli çalışmalar yaptılar, şükürler olsun ki can kaybımız yok. Yollarımızın ve derelerimizin sanat yapılarında sıkıntılar oluştu, bazı evlerimizi ve bahçelerimizi su bastı. Hızlı bir şekilde sıkıntılarımızı bertaraf edeceğiz inşallah. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun" dedi.

Bu gece kent genelinde aşırı yağmur beklediklerini ifade eden Gürel, dere yataklarından, heyelan riski olan bölgelerden ve riskli yapılardan uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel