Vali Atay DGC'ne veda etti

Şırnak Valisi olarak atanan Cevdet Atay Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret ederek, görev süresi boyunca kendisine destek veren basın mensuplarıyla vedalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Cevdet Atay Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, görev süresi boyunca kendisine destek veren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzce'de göreve başladığı ilk günden itibaren pandemi süreci ve afet yönetimi ile mücadele eden Atay, özverili çalışması ile Düzce kamuoyunun sevgisini kazandı. Düzce'nin her zaman kendinde başka bir yeri olacağını belirten Atay, "Yüreğimin bir parçası Düzce'de kalacak, diğer yarısını Şırnak'a götüreceğim" diyerek, göreve süresince kendisine desteklerini esirgemeyen Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş'e ve tüm gazetecilere teşekkür etti. - DÜZCE