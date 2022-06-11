Vali Aksoy: "Kızılay, mazlumların gönlünde taht kurmuştur" - Haberler

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kızılay'ın 154. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda " Kızılay, mazlumların gönlünde taht kurmuştur" ifadelerine yer verdi.

Kızılay'ın 154. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy bir mesaj yayımladı. Kızılay'ın mazlumların gönlünde taht kurduğu ifade eden Vali Aksoy, açıklamasında "Türk Kızılay, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insanların en zor zamanlarında yanlarında olan, yürüttüğü bu vazife ile ülkemizin yüz akı olan en köklü insani yardım kuruluşumuzdur. 11 Haziran 1868'de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" olarak kurulan Cemiyet 1877 yılında "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adını almış, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte kuruluşun adı "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti" olarak değiştirilmiştir. 1935 yılında kurumun ismi "Türkiye Kızılay Cemiyeti", günümüzde ise Türk Kızılay adını almıştır. Kurulduğu günden itibaren dil, din, ırk ve statü ayrımı gözetmeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan kuruluşların başında gelen Türk Kızılay'ı; kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif rol üstlenerek örnek bir kuruluş olduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstermiş, muhtaçların ve mazlumların gönlünde taht kurmuştur. İnsana en büyük değeri veren medeniyet birikimimizin bir gereği olarak zorda kalana yardım etmeyi görev kabul eden Türk Kızılay'ı, halkımızdan aldığı güç ve destekle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından insanların yardımına ilk koşan kuruluşumuz olmuştur. Türk Milletinden aldığı güç ile zor durumda dayanışmanın, felaketlerin en yoğun anında insanlığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmakta bu önemli görevleri sadece "insanlık" adına üstlenip hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığa hizmet aşkıyla hareket eden Türk Kızılay'ın 154. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, değerli mensuplarına başarılar diliyor, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan tüm vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel