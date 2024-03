Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenledi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ev sahipliğinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle şehit yakınları, gaziler ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Vali Akkoyun, iftar programına katılan şehit yakınları, gazi ve aileleriyle yakından ilgilenerek, Ramazan ayını tebrik etti. Programda konuşfı Vali Tuncay Akkoyun, her şehidin ve gazinin milletin kutlu bir değeri olduğunu söyledi. Vennet vatanın her bir karışıırı aziz şehitler ve kahraman gazilerin kanları ve fedakarlıklarıyla yoğrulduğunu belirten Vali Akkoyun, candan aziz bilinen vatan toprağının Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine, şehitlerin ve gazilerin vermiş olduğu destansı mücadeleye borçlu olunduğunu dile getirdi. "Bugün bizlere düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıkarak, devletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olması için var gücümüzle çalışmak ve gayret etmektir" diyen Vali Akkoyun, "Milletimiz, milli ve manevi değerlerimize yönelecek her saldırıyı birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ederek bu uğurda şehadet mertebesine erişen ecdadımızın ebedi istirahatini huzur içerisinde sürdürmesini sağlamaya devam edecektir. Şehadet mertebesine erişen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilik ile müşerref olan fedakar gazilerimizi de hürmet ve şükranla yad ediyor, aileleriyle sıhhatli, huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi.

Programa Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurum amirleri katıldı. - MARDİN