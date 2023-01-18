Ünye'de marketlere yönelik fiyat denetimi Yerel Haberler Ordu'nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik etiket ve fiyat denetimleri yapıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik etiket ve fiyat denetimleri yapıldı. Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerin Ünye'deki şubelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, raf düzeninden raf ile kasa fiyat farkı, genel hijyen, gramaj eksikliği, ürünlerin soğuk zincirinin korunup korunmaması, ruhsat uygunluğu ve etiket kontrolü gibi farklı kalemlerde inceleme yaptı. Ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol eden ekipler, ilçe genelinde tüm marketlerin denetimlerinin devam edeceğini belirtti. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Zabıta Müdürlüğü Ünye Belediyesi Zabıta Ordu Yerel Haberler

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