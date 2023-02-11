Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan depremle ilgili provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, depremle ilgili provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı yaptı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Malumunuz, ülkemiz sıradan, her zamanki gibi bir felaket yaşamıyor. Yüz yılın, hatta bin yılın felaketi ile karşı karşıyayız. Sadece bu mu! İnsanlarımız çoluğu çocuğu, eşi, anası babası ile göçük altında kendisine uzanacak eli beklerken canını dişine takmış, askeri, polisi, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları ile cansiperane uğraş verirken onları hayatta tutmak için, sadece yüzyılın değil, bin yılın değil, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana görülmemiş bir şekilde mücadele verirken; millet ile devletimizin arasına nifak sokmaya çalışan bazı kendini bilmezleri görüyoruz. Felaketin en büyüğü budur. 5 bin yıllık Türk tarihinin hiç bir evresinde, sayfasında böyle bir kalleşlik, kahpelik, hainlik görülmemiş, yaşanmamıştır. Şimdi felaket bölgesinden geliyorum. Biz de Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak 20 tır gıda, battaniye, çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri götürdük. Sağ olsunlar, sağ duyulu halkımızın yardımlarını yerine ilettik. Yardımsever ve duyarlı canlarımızın yaptığı yardımı devletimizin donanımlı, yetişmiş kalifiye elemanları ile birlikte koordine olarak dağıttık. Yardımlarımızın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığına ve ihtiyaç duyan herkese iletildiğine şahit olduk. Bildiğiniz gibi bizi birbirimize düşürmeye; Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye bölmeye çalışan; devlet, hükümet ve milletin arasını açma yarışına giren güruh özellikle bölücü PKK'nın ve dış şer güçlerin kucağına oturmuş, adeta bölücülerin köpekliğini yapan; bazı Alevi kurumları gerek sosyal medyada gerek Avrupa'da, özellikle Almanya'da PKK'nın tetikçileri deprem bölgesinde devletimizin ve belediyelerimizin Alevi köylerine yardım götürmediği ile ilgili yaygara kopartmakta ve buna yönelik yayın yapmaktadırlar. Bununla ilgili halkı kin ve nefrete sürüklemeye çalışan, Alevi canlarımızı galeyana getirmeye çalışan ve Türkiye'de bulunan ve bölücülerin sözcüsüymüş gibi konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu'nun yetkilisi, emniyet güçlerimizce tespit edilerek ifadeye çağrılmıştır. Bu Alevi kisvesini taşıyan kurumlar, Türkiye'de böyle acı bir günde Türk milleti kan ağlarken provokasyona neden olmuşlardır. Dün akşam da başka bir olayda örneğini yaşadığımız sosyal medya aracılığı ile yayılan bir olaya şahitlik ettik. 'Antakya'da baraj patladı' yalan haberini yayarak deprem altındaki canlarımızı kurtarmaya çalışan devlet yetkililerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı galeyana getirerek bundan doğan kargaşadan kaos oluşturmaya çalışmışlarıdır. Bu kansızlar, bu şerefsizler, bu alçaklar, bu namussuzlar bundan nemalanmaya çalışmışlardır. Devlet yetkililerimizin, emniyet güçlerimizin sağ duyusu bu yalan haberi ortaya çıkarmıştır. Aleviler tarafından itibar görmeyen, bölücülerin tetikçiliğini yapan bu kurumlara Hz. Ali efendimiz geçmişte çok güzel bir söz söylemiştir. 'En tehlikeli düşman, bize benzeyip de bizden olmayandır'. Bu nedenle buradan o şerefsiz, vicdansız, kalleş, hain güruhu bir daha uyarıyoruz. Biz doğusu batısı, güneyi kuzeyi, Kürdü Türk'ü Alevisi Sünnisi ile kaynaşmış imtiyazsız sınıfsız bir milletiz. ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu yaraları saracak kudret ve yetenekteyiz. Bin yılın felaketini yaşarken bile bu hainlerle her platformda mücadele edecek güçteyiz. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem altında yardım bekleyenlere de devletimizin eli mutlaka yetişecektir. Tüm milletimizin başı sağolsun." - ANKARA