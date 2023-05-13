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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg vatandaşlarla buluştu

Yerel Haberler

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg vatandaşlarla buluştu Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Anadolu kırmızısı SUV modeli, Erzincan'da kortej yürüyüşüyle vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg vatandaşlarla buluştu

ERZİNCAN - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Anadolu kırmızısı SUV modeli, Erzincan'da kortej yürüyüşüyle vatandaşlarla buluştu.

Erzincan merkeze getirilen yerli ve milli otomobil Togg'u vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden bekledi. SGK kavşağından kortej yürüyüşü eşliğinde meydana getirilen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi gösterilen otomobille fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen AK Parti Milletvekili adayları 14 Mayıs seçimlerinde destek istediler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

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