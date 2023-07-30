Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı Yılın İlk 6 Ayında Yüzde 9'luk Artışla 829 Milyon Dolara Ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye’nin su ürünleri ihracatında 2023 yılı ilk yarısının karnesi belli oldu. 2022 yılının ocak-haziran döneminde 760 milyon dolarlık ihracat, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 9’luk artışla 829 milyon dolara yükselirken; aynı dönemlerde 117 bin ton olan su ürünleri ihracatı yüzde 7'lik artışla 125 bin tona ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye'nin su ürünleri ihracatında 2023 yılı ilk yarısının karnesi belli oldu. 2022 yılının ocak-haziran döneminde 760 milyon dolarlık ihracat, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 9'luk artışla 829 milyon dolara yükselirken; aynı dönemlerde 117 bin ton olan su ürünleri ihracatı yüzde 7'lik artışla 125 bin tona ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye'nin su ürünleri ihracatına ilişkin 2023 yılı ilk yarısı verilerini açıkladı. Bu verilere göre; su ürünleri ihracatı miktar bazında irdelendiğinde, 2022 yılının ocak-haziran döneminde 117 bin ton olan su ürünleri ihracatı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 7'lik artışla 125 bin tona ulaştı. 2022 yılının ocak-haziran döneminde 760 milyon dolarlık ihracat, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 9'luk artışla 829 milyon dolara yükseldi.

LEVREK EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN BALIK TÜRÜ OLDU

Su ürünleri sektöründe levrek 263 milyon dolarlık tutarla en çok ihraç edilen balık türü olma özelliğini korurken, çipura ihracatı yüzde 10'luk artışla 195 milyon dolardan 215,7 milyon dolara ulaştı.

Son yıllarda yıldızı parlayan Türk somonunun ihracatında yüzde 34'lük artış hızı yakalandı ve 115,7 milyon dolardan 154,7 milyon dolara çıktı.

Alabalık ihracatı yüzde 18'lik gelişimde 49,5 milyon dolardan 58,5 milyon dolara ulaştı. Orkinos ihracatı 28 milyon dolardan 40 milyon dolara çıkarken, orkinos yüzde 43'lük ihracat artışıyla ihracat artış rekortmeni oldu.

Türkiye'nin kaya levreği ihracatı 3,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, diğer su ürünlerinden 93 milyon dolarlık döviz geliri elde edildi.

İHRACATTA İLK ÜÇ ÜLKE RUSYA, İTALYA, HOLLANDA

Türkiye, 2023 yılının ilk yarısında 86 ülkeye su ürünleri ihraç ederken zirvede 134 milyon dolarlık taleple Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya'ya 2022 yılının ocak – haziran döneminde su ürünleri ihracatı 80 milyon dolar iken, 2023 yılının aynı döneminde Rusya'ya su ürünleri ihracatında yüzde 66'lık artış hızı yakalandı.

2022 yılının ilk yarısında en çok ihracat yapılan ülke olan İtalya 2023 yılının aynı döneminde 100 milyon dolarlık taleple ikinci sırada yer aldı. Hollanda 82,6 milyon dolarlık Türk su ürünleri ithalatıyla üçüncü basamağın sahibi oldu. Bu ülkeleri 78 milyon dolarlık ihracatla İngiltere, 61 milyon dolarlık ihracatla Yunanistan takip etti.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATINDA MUĞLA VE İZMİR ZİRVEDE

Türkiye'nin su ürünleri ihracatına hangi illerin daha fazla katkı sağladığı incelendiğinde 2023 yılının ilk yarısında Muğla 328 milyon dolarlık ihracat performansıyla açık ara birinci il konumunu sürdürüyor. Muğla toplam su ürünleri ihracatından yüzde 40 pay alıyor.

İzmir, 189 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla Muğla'yı takip ederken, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında yüzde 23'lük dilimi temsil ediyor. Bu illeri 84,6 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla İstanbul izledi.

"ÜRETİMİMİZ 1 MİLYON TONA, İHRACATIMIZ 2 MİLYAR DOLARA İLERLİYOR"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

" Türkiye'nin 2022 yılında su ürünleri üretiminin 850 bin ton bandına geldi. Üretimin yüzde 60'ını oluşturan 515 bin tonluk büyük dilim yetiştiricilikten elde edildi. Türkiye yetiştiriciliğe büyük yatırımlar yaptı. Sektörün 1 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Türkiye son 25 yılda su ürünleri sektörüne yaptığı yatırım sonrasında çipurada dünyanın en büyük üreticisi konumuna geldi. Çipurada ihracatta ise dünya ikincisiyiz. Levrekte Avrupa'nın en büyük üreticisi konumundayken, ihracatında dünya ikincisiyiz. Orkinosta da dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız. 2022 yılında su ürünleri sektörü olarak 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracata imza atmıştık, 2023 yılında 1,8 milyar dolar, 2024 yılında 2 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz."

"560 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK DİLİM EGE BÖLGESİ'NDEKİ SU ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARINCA YAPILDI"

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise şunları belirtti:

"Su ürünleri sektörünün 829 milyon dolarlık ihracatının 560 milyon dolarlık büyük diliminin Ege Bölgesi'ndeki su ürünleri ihracatçılarınca yapıldı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatından yüzde 68 pay alıyoruz. Türkiye'nin levrek ihracatından yüzde 94, çipura ihracatından yüzde 90 pay alıyoruz. Su ürünleri ihracatında güçlü konumumuzu sürdürmek için 2023 yılının ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, İspanya'da 7 gıda fuarına katılarak su ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. 2023 yılının ikinci yarısında da Singapur, Kenya, İspanya, Almanya, Rusya ve İsrail'de 6 gıda fuarına katılarak tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, firmaların kümelenerek rekabetçiliklerini artırdıkları ve ticaret heyetleriyle hedef pazarlarda Türk ürünlerini tanıttıkları Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesiyle öncelikli olarak Afrika pazarında ürünlerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. 'Aegean Fishery and Animal Products' isimli UR-GE projesi ile sektörün ihtiyaçları dahilinde Afrika pazarını da keşfedeceğiz. URGE Projemizde 25 firmamız birlikte hareket edecek.