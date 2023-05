Türkiye'nin en büyük, Konya'nın İlk Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelleri atıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli düzenlenen atıldı. Alanında Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ise ilk merkezi olan proje, yaklaşık 120 milyon liraya mal olacak.

Karatay Belediyesi ilçeye kazandırdığı yatırımlarına her gün bir yenisini ekiyor. Belediyenin bu çerçevede şehre kazandıracağı Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Aynı zamanda Karatay Belediyesinin son 4 yılda temeli atılan 135'nci yatırım olma özelliği bulunan bu önemli proje, Köprübaşı Mahallesi Gazali Sokak'ta, 7 bin 200 inşaat alanı üzerinde inşa edilecek. "Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; Kütüphane Resim ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Bilim Atölyesi, Kapalı Spor Salonu, Pasta ve Yemek Atölyesi, Seramik ve Kil Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Matbaa ve Baskı Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Dans Atölyesi, Drama Atölyesi, Konferans Salonu, Konuşma Güçlüğü Eğitim Merkezi, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Merkezi, Görme Engelli Eğitim Merkezi, İşitme Engelli Eğitim Merkezi, Fizyoterapi Odası Merkezi, Zihinsel Engelli Eğitim Merkezi, Yaygın Gelişim Bozukluk Eğitim Merkezi, Psikiyatri ve Sosyal Hizmetler Merkezi, Etkinlik Salonları, Dinlenme ve Uyuma Odaları, Duyu Bütünleme Odası, Gözlem Odası, Duygusal Rahatlama Odası, Uygulama Evi bulunacak. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yatırım bedeli ise 120 milyon lira.

"Engelli bireylerimiz için çok yönlü merkez olacak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin temel atma programında yaptığı konuşmada, Karatay'da yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinden gelen bütün taleplerin en ince detayına kadar değerlendirildiğini aktararak "Engelsiz Yaşam Merkezi" projesinin de bu istikamette şekillendiğini ifade etti. Engelsiz Yaşam Merkezinin, engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmada önemli katkılar sunacağını söyleyen Başkan Kılca, " Türkiye'nin en büyük, Konya'mızın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin temelini hep birlikte atıyoruz. Engellere takılmayan vatandaşlarımızın, toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Beyannamesi'nde engelli bireylerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri engellerin en aza indirilmesi, hayatlarının daha da kolaylaşması ve istihdam noktasına hassasiyet gösterilmesi çerçevesinde özel çalışma yapılacağının altını çizmişti. Karatay Belediyesi olarak bizler de 'Engelsiz Bir Karatay' hedefimiz istikametinde çalışmalarımızı hızlandırdık ve bugüne kadar birçok proje ve düzenlemeyi hayata geçirdik. Bilindiği gibi Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'miz; belediyemiz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi ve hayırseverlerin destekleriyle Konya'ya kazandırılmıştı. Bu merkez yıllardır Alzheimer hastası büyüklerimizin kişisel gelişimi, terapiler, beslenme ile sağlıkla ilgili daha birçok çalışma yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 2019 yılında hazırladığı raporda, merkezimizi sosyal hizmet ve etkinlikler bakımından dünyada alanında önemli bir örnek olarak göstermişti. Bugün itibariyle de aynı hassasiyet, hizmet anlayışı ve hedeflerimiz çerçevesinde 'Engelsiz Yaşam Merkezi' projemizi hayata geçiriyoruz. Toplumun her kesimine hizmet ulaştırma gaye ve sorumluluğumuzun yansımalarından olan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin temelini hep birlikte atmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. İnşa edeceğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalanacak bireylerimiz, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırken ailelerimiz de kendi hayatlarına zaman ayıracak ve yaşamlarını daha kaliteli bir hale getirecek" dedi.

"Her gönülle dokunma hedefimiz var"

Başkan Kılca, Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, "Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; Eğitim odaları, Gündüz Bakım Birimleri, Atölyeler, Kapalı Spor Salonu, Konferans Salonu, Gelişim ve Eğitim Merkezleri, Psikiyatri ve Sosyal Hizmetler Merkezi ve Etkinlik Salonlarından oluşacak Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin şuan ki yatırım bedeli 120 milyon liradır. Bizim Karatay'ın her köşesine hizmet ulaştırma gayretimiz olduğu gibi her haneye, her gönülle dokunma hedefimiz var. Tüm hemşerilerimizin sevincini katladığımızda, güzel ve bir başka Karatay hayalimize ulaşacağız. Temelini attığımız Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin vatandaşlarımızın günlük hayatına sevinç ve mutluluk katarken, Karatay'ın yaşam kalitesine ve ilçemizin başarısını artıracağına inanıyorum. Merkezimizin Karatay'ımıza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Köprübaşı Mahallesine kazandırılacak Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli dualar eşliğinde atıldı. - KONYA