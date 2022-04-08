Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Kızılkaya, Bilecikli vatandaşların huzur ve güvenliğinin emanet edildiği polis teşkilatının üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza attığını ifade etti. Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Kızılkaya tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Bilecik, Polis, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title