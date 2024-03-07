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Türk Kızılay, 2 Bin 737 Tonluk Yardım Gemisini Gazze'ye Uğurladı

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Türk Kızılay tarafından STK'ların desteğiyle hazırlanan en büyük yardım gemisi, Mersin'den Gazze'ye uğurlandı. Yardım gemisi, içinde gıda, su, giyim ve tıbbi malzemeler bulunan 2 bin 737 tonluk yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak.

Türk Kızılay tarafından STK'ların desteğiyle hazırlanan 2 bin 737 tonluk en büyük yardım gemisi, Mersin'den Gazze'ye uğurladı.

Gazze'deki savaş mağdurlarına desteğini sürdüren Türk Kızılay, bölgeye yardım ulaştırmak için çabalarına devam ediyor. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle Ramazan ayı öncesi yaklaşık 2 bin 737 tonluk yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak 7'inci yardım gemisi hazırlandı. Hazırlanan en büyük yardım gemisi, bugün Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve STK temsilcilerinin katılımıyla Mersin Limanı'ndan uğurlandı. Yardımların önce Mısır'a, ardından da ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle tırlarla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere ulaştırılacağı ifade edildi. 7'inci yardım gemisinde başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemeleri bulunduğu kaydedildi.

"Bu gemi Kızılay'ın gemisi değil, bu gemi iyilik gemisi"

Gazze'nin en çok temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bugün en büyük gemimizi uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'den 12 uçak ve 6 tane gemi gitti. Arkamda gördüğünüz gemi, bugüne kadarki yardımların en büyüğünü ifade edecek. Bu gemi 2 bin 700 tonu aşan bir kapasiteye sahip. İçinde çok kıymetli emanetlerimiz var. Bu gemi Kızılay'ın gemisi değil, bu gemi iyilik gemisi. Bu gemi Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, duasını ve iyiliğin taşıyor. Bizler de bu iyiliğin emanetçileri olarak gözümüz gibi bakıp 3 günde Mısır'a, oradan tırlara yüklenerek Gazze'ye ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Yardımların sürekli ve uzun süreli yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu geminin boşalmasının ardından tekrar gelerek yüklenip tekrar gönderileceğini kaydetti.

"Gazze olayında bir devletin olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz"

Ramazan ayının önemine de değinen Yılmaz, "Biz burada iki tane büyük operasyonu birlikte yürüteceğiz. Bunlardan biri deprem bölgesi, buradan Hatay'a gideceğiz ve Ramazan kampanyamızı başlatacağız. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar çok farklı, Gazze'deki ihtiyaçlar çok farklı. Biz aslında başımızda bir devletin olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz Gazze olayında tekrar tekrar. Gazze'de şu anda insanlar açlıktan ölüyor, suya, ilaca ulaşamıyorlar, yaşam mücadelesi veriyorlar. Biz bir taraftan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın elini bırakmayacağız, bir taraftan da Gazze'ye 'Biz sizi unutmadık' demeye, en azından yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Bir taraftan da çok yüksek sesle diyeceğiz ki, 'Yeter.' Bir savaşın da onuru olması lazım. Uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi lazım. Sivillerin, kadınların, çocukların hedef alınmaması lazım. Dolayısıyla biz bu dram devam ettiği müddetçe ilk olarak bu gemilerle insani yardım malzemeleri, ardından da kalıcı ateşkes sağlandıktan sonra da Gazze'nin yeniden imarı noktasında tüm mazlumlara kucak açan bir ülkenin evlatları olarak orada hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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