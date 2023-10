Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın sevincini, gururunu yaşarken; inanıyoruz ki ezeli değerlerimiz, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarından devraldığımız emanetimiz her daim emin ellerde yaşatılacak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türk asrı olacaktır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadeleyle başkaldırdığını vurgulayarak, Mustafa Kemal komutasında paha biçilemez bir kurtuluş mücadelesine atıldığını hatırlattı.

Türk milletinin ülke bütünlüğüne musallat olanlara, dış güçlerin taşeronluğunu yapanlara ve ihanetlere kucak açanlara tahayyül edemeyecekleri bir karşılık vererek muazzam bir zafer edildiğini aktaran Geylan, "Kurtuluş zaferinin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetle taçlandırılması ise emperyal emellerin ilelebet toprağa gömülmesini sağlayarak, Türk milletinin müreffeh yarınlara, muasır hedeflere ulaşmasının yapı taşı oldu" dedi.

"Türk milleti yorulmadan gösterilen hedeflere hiç durmadan yürümeye devam edecektir

Geylan, Cumhuriyet'in Türk milletinin yakasına taktığı olağanüstü bir şeref nişanesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizin kanıyla çizilen topraklarımız üzerinde ışıldayan Cumhuriyet'imiz zannedilenden çok daha güçlüdür, dirençlidir, diridir. Bu bilinçle Cumhuriyet'in gölgesi altında büyüyor, Cumhuriyet'in var ettiği özgürlüğe, çoğulcu demokrasiye, milli egemenliğe sımsıkı sarılıyoruz. Cumhuriyet değerlerini kuşanan bizler de tıpkı Büyük Atatürk gibi cumhuriyet yandaşıyız. Şanlı mazimizin kudretinden ilham alan, kurtuluş mücadelesini mıh gibi aklında tutan, Cumhuriyet ilkelerini özümsemiş asil, erdemli Türk milleti; Cumhuriyet'imize layık olmak ve ideallerimizi daha yükseğe taşımak için tökezlemeden, yorulmadan gösterilen hedeflere hiç durmadan yürümeye devam edecektir."

"Cumhuriyet'in 100. yılını ellerimiz yorulmadan alkışlarken; hala Cumhuriyet değerleri ile kavgalı olan hatta Cumhuriyet'i yıkmaya yönelik komplolar geliştiren, Atamızı itibarsızlaştırmaya çalışan birtakım mahfiller varlığını sürdürmektedir" diyen Geylan, bunun Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü ve ilelebet payidar olması için verilen mücadelesi olduğunu dile getirdi.

"Tüm dünyanın gözü önünde savaş ve insanlık suçu işlenmekte"

Geylan, Cumhuriyet'in binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin devamı olduğuna dikkati çekerek, "Tanrı Dağları'ndan Altaylara, Afrika'dan Balkanlara kadar adeta yeryüzünün dört bir köşesine adını yazdıran Türkler, köklerine öylesine bağlıdır ki, hiçbir güç, kuşatma, çökertme girişimi o kökü yerinden oynatamayacaktır. Öte yandan Haçlı zihniyetinin, siyonist kan emicilerin acımasızca Filistin'e saldırması, kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinlileri katletmesi, soykırıma tabi tutması ve sözde 'medeni' devletlerin de olan biteni sadece seyretmesi, hatta terörist İsrail devletine destek vermesi tüm insani duyguların kana bulandığını ortaya koymaktadır. Çocukların masum bedenlerine vahşet örtüsü örtenler, yaşamaya utandığımız görüntüler ile tüm dünyanın gözü önünde savaş ve insanlık suçu işlemekte ve ne yazık ki yargılanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türk asrı olacaktır"

İttihad-ı millet bilinciyle hareket edilmesi, Cumhuriyet'in bir asra mühür vuran kazanımlarının korunması ve daha da geliştirilmesinin herkesin ortak ödevi olduğunu kaydeden Geylan, şunları anlattı:

"Bu noktada devletimizin terörle mücadelesini şartsız, sualsiz destekliyor, Cumhuriyet'imize kasteden son terör unsuru kurutuluncaya kadar operasyonların sürdürülmesini bekliyoruz. Bu, her şeyden önce sınırlarımızın güvenliği için alınması gereken hayati bir tedbirdir. Bölgede güçlü, etkili bir devlet istemeyen yayılmacı devletlere inat Türkiye, inisiyatif alan önemli bir aktör olmaya devam edecektir. Daimi sığınağımız Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın sevincini, gururunu yaşarken; inanıyoruz ki ezeli değerlerimiz, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarından devraldığımız emanetimiz her daim emin ellerde yaşatılacak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türk asrı olacaktır."

Geylan, anayasada yer alan ve Cumhuriyet'in temel değerlerini ihtiva eden hususların örselenmesine, Cumhuriyet geleneklerine darbe vurulmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Başöğretmenimiz Atatürk'ün bizlere yüklediği sorumluluk ile yüksek ve karakterli bir nesil yetiştirme arzusunda olan Türk eğitimcileri olarak beslendiğimiz Cumhuriyet değerlerini, genç nesillere aktarmaya, onları ilim ve irfanla donatmaya, yok oluştan, terkibe ulaşan yaldızlı tarihimizi anlatmaya yılmadan, usanmadan devam edeceğiz. 10. Yıl Marşı'nda da ifade edildiği gibi, 'Türk'üz: Cumhuriyet'in, göğsümüz tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri" notunu düştü. - ANKARA