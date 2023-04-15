Tunç Soyer: 'Hep Birlikte Türkiye'yi Değiştireceğiz'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim çalışmaları kapsamında Foça'daki CHP Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı. Soyer, "Bambaşka bir hikaye yazmanın zamanı geldi. Hep birlikte Türkiye'yi değiştireceğiz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim çalışmaları kapsamında Foça'da seçim ofisi açılışına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ittifak partilerinin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı açılışta milletvekili adaylarının tanıtımı da yapıldı.

"BAMBAŞKA BİR HİKAYE YAZMANIN ZAMANI GELDİ"

Toplumların doğa gibi enerji biriktirdiğini ve bir gün o enerjinin ortaya çıkacağı anı beklediğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, "21 yıldır bir enerji birikti. Ekonomik, siyasi krizler hepsini yaşadık. Türkiye yeni bir sabaha uyanmanın heyecanını yaşıyor. Muhalefette belediye başkanlığı yapmak çok zor, iktidarın belediye başkanı olmak çok farklı. O gün yaklaşıyor. Bu kadim kültürün güzel insanları bu yoksulluğu, yaşam kalitesini hak etmiyor. Bambaşka bir hikaye yazmanın zamanı geldi. Hep birlikte yüzümüz gülecek. Göreceksiniz, dünyanın merkezi Anadolu'dan dünyaya iyilik, barış, huzur sunacağız. Hep birlikte Türkiye'yi değiştireceğiz" dedi.

"SIRT SIRTA VERİP BU ÜLKEYİ AVRUPA'YLA YARIŞIR HALE GETİRECEĞİZ"

Foçalılar'la dertleşmeye, konuşmaya geldiklerini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Memleketin sorunlarını tek tek anlatmaya geldik. Millet İttifakı'nın çözüm önerilerini anlatmaya geldik. Gençler işsizlikle boğuşuyor. Sırt sırta verip bu ülkeyi Avrupa'yla yarışır hale getireceğiz. Ülkeyi kalkındıracağız" diye konuştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de "Cumhuriyet kazanacak. Nefes alacağımız, gençlerin ülkeyi terk etmediği özgür bir ülkede yaşayacağız" dedi.

"EMİNİZ, KAZANACAĞIZ"

Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz ise "Eminiz. Kazanacağız. Verdiğimiz sözlerin, vaatlerin boş olmadığını göstereceğiz. 21 yıldır sürdürülen iktidarın vaatleri gibi boş olmadığını göstereceğiz. Hepimize çok teşekkürler. Bundan sonraki seçim ofisi Bağarası'nda olacak" diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer ve beraberindeki heyet, Foça'da esnafı da ziyaret etti.