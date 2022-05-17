TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: &quot;(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz.

KASTAMONU (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından İHA muhabirine konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu, 29 Ekim, Türkiye, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title