Tepebaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden 845 kişiye budama ve aşılama sertifikası

Tepebaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' kurslarında toplamda 845 kişi budama ve aşılama sertifikası almaya hak kazandı.

Baharın gelişiyle vatandaşların yoğun talepleri üzerine Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Mühendis Dr. Gül Kılıç tarafından 'Meyve ağaçlarında Budama ve Aşılama' konularında kurs açıldı. Yaklaşık 48 kursiyerin katılımı ile 88 saat süreli açılan kursta teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Tepebaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce her yıl düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' kurslarında verilen eğitimlerde şimdiye kadar toplamda 845 kişi budama ve aşılama sertifikası almaya hak kazandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR