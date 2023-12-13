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Tepebaşı Belediyesi Yerli Malı Haftası'nda Çocuklara Keyifli Etkinlikler Düzenledi

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Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde oyun ve beceri grubundaki minikler için Yerli Malı Haftası çerçevesinde keyifli etkinlikler düzenledi. Çocuklar, rengarenk kartonlardan meyve şeklinde yaptıkları kostümleri giyerek yiyecekler ile sofra hazırladı ve Yerli Malı Haftası'nın önemini öğrendi.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi oyun ve beceri grubundaki minikler için Yerli Malı Haftası çerçevesinde keyifli etkinlikler düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ndeki oyun ve beceri grubunda yer alan 80 öğrenci Yerli Malı Haftası etkinliklerinde keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülerin de ortaya çıktığı etkinlikte çocuklar, rengarenk kartonlardan meyve şeklinde yaptıkları kostümleri giyerken yiyecekler ile de sofra hazırladı. Her yöreye özel yiyeceklerin kıyafetlerin sergilendiği salonda çocuklar, paylaşmanın, tutumlu olmanın ve Yerli Malı Haftası'nın önemini öğrendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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