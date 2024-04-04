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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 Yılı Temsilci Genç Başvurularını Başlattı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yer alacak gençleri belirleyeceği '2024 Yılı Temsilci Genç' başvuruları başladı. Temsilci Genç olmak isteyenler, 15 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası (12-21 Mayıs) Etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirliyor.

"Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" programı için 81 il ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 temsilci genç seçilecek.

12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında seçilen gençler, milli mücadele tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Samsun, Amasya ve Sivas illerini ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak. Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak olan gençler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerince de kabul edilecek.

Temsilci Genç olmak isteyenler, 15 Nisan'a kadar (ghgm.gsb.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek, milli ve manevi değerlere saygılı gençler, Gençlik Haftası etkinliklerine 'Temsilci Genç' olarak katılmaya hak kazanabilecek. - ANKARA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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