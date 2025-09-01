TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan Temasıyla Gençlere İlham Veriyor

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın gençlere ilham olduğunu vurgulayan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Gençlerimizin azmi ve heyecanı bizlere umut veriyor, geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor. Bu ruh ve kararlılıkla, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yolculuğunu daha da ileriye taşıyacağız. 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te, gökyüzünü yeniden birlikte fethetmek, bilim ve teknolojinin ışığında geleceğimizi hep beraber inşa etmek için tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl "Mavi Vatan" temasıyla 28-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlendi. Vatandaşların ziyaretine açık olan 29-31 Ağustos tarihleri arasında ise etkinlik, üç gün boyunca yaklaşık 175 bin kişiyi ağırlayarak teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirdi. Etkinlik alanını dolduran yüz binlerce ziyaretçi; teknoloji yarışmalarından sahne etkinliklerine, nefes kesen gösterilerden ufuk açıcı konferanslara kadar tüm etkinliklerde yoğun bir ilgi ve coşkuyla yer aldı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla taçlanan TEKNOFEST Mavi Vatan, geçmişin zafer ruhunu geleceğin teknoloji vizyonu ile bir araya getirdi" TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin kapanış töreninin ardından konuşan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "TEKNOFEST Mavi Vatan ile denizcilik kültürümüzü, yerli ve milli teknolojilerle buluşturarak gençlerimize ilham verdik. Festival boyunca yüz binlerce ziyaretçimizin gösterdiği yoğun ilgi, ülkemizin teknolojide bağımsızlık vizyonuna duyduğu güvenin en güçlü göstergesi oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla da taçlanan TEKNOFEST Mavi Vatan, geçmişin zafer ruhunu geleceğin teknoloji vizyonu ile bir araya getirdi. Burada sergilenen her proje, sadece bir yarışma ürünü değil; Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek adımların habercisidir. Gençlerimizin azmi ve heyecanı bizlere umut veriyor, geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor. Bu ruh ve kararlılıkla, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yolculuğunu daha da ileriye taşıyacağız. 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te, gökyüzünü yeniden birlikte fethetmek, bilim ve teknolojinin ışığında geleceğimizi hep beraber inşa etmek için tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL